Faschismus oder einfach nur was zum Anziehen?

Mindestens einmal durchaus zurecht. Als sie 2018 eine Einrichtung besuchte, in der kurz zuvor von ihren Eltern getrennte Kinder untergebracht waren, trug sie den inzwischen weltberühmten Zara-Mantel mit dem Aufdruck «I really don’t care, do U?». Wars ein Seitenhieb gegen ihren Mann oder war sie einfach zu doof? Die Welt diskutierte – und alle hatten das Thema auf dem Schirm.