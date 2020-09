Die langzeitigen Investitionen

Wir erinnern uns an die Tage zurück, als die ersten Läden wieder öffneten und sich fast endlos lange Schlangen vor den bewachten Türen in der Zürcher Bahnhofstrasse bildeten. Völlig unverständlich für diejenigen, die aufgrund von Unsicherheiten im Job nicht mal im Traum an die Anschaffung einer teuren Handtasche denken konnten. Aber tatsächlich ist das Interesse an Luxusgütern nach wie vor gross. Designer-Teile seien noch immer eine Investition, die lange erhalten bleibt – und sich wie eine Belohnung anfühlt. Nach einer nervenaufreibenden Zeit soll man sich schliesslich auch mal was gönnen, oder? Eben.