VMAs 2020

Lady Gagas Maskenshow ist eine Kampfansage

Dass sie sich gern umzieht, ist uns bekannt. So kam Popstar Lady Gaga dieses Jahr aber weder im Fleischkleid, noch in einem Ei zu den MTV Video Music Awards in New York, sondern als apokalyptische Kriegerin, Erzengel und gehörnte Ballkönigin – mit viel Abstand und jeder Menge spektakulärer Masken.