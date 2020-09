Darum haben wir im Lockdown Klopapier gehortet

Eines haben sicher alle aus der Coronakrise gelernt: Immer genügend WC-Papier an Lager zu haben. Denn als das öffentliche Leben zum Stillstand kam, stürmten die Kunden die Toilettenpapier-Regale in den Supermärkten. «Warum eigentlich?», fragte sich Lisa Marie Garbe von der Universität St. Gallen. «Ich war zur Zeit des Lockdown in Oxford und habe oft mit meiner Mutter telefoniert. Bei unseren Gesprächen haben wir auch über das fehlende WC-Papier gerätselt», erzählt die Politikwissenschafterin.