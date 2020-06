Mein Bauch und ich – das war keine Liebe auf den ersten Blick. Nun, mit 35 Jahren, von denen ich zwei mit regelmässigem Pilates verbracht habe, bin ich stolz auf ihn. Er hat mich Schweiss und Geld gekostet, drum trage ich plötzlich ab und an bauchfrei. Ja, ich schneide sogar T-Shirts ab. Mit 35, wo der Verfall ja eigentlich schon längst so richtig an einem nagt und zieht und zerrt. Peinlich? Hmm, ja vielleicht. Aber wenn nicht jetzt, wann dann?

Neuerdings posen sich auf Instagram vermehrt Influencer durch meinen Feed, die in hippen Jogginghosen mit XL-Sweatern durch die Strassen hüpfen oder aus Betten in Spiegel blitzen. Weil das Ensemble mit der schwierigen Lotter-Vergangenheit nun aber den trainierten Internet-Body gänzlich verhüllt, schlagen sie den Pulli nach innen ein und stopfen ihn sich unter den BH. So wird der Schlabberpulli zum sexy Crop Top – alles für die Likes! Und den flachen Bauch-Neid.