Die Shirt- und die Rock-Methode

Und es geht noch weiter: Eine dritte Gruppe lässt den BH einfach dauerhaft geschlossen und zieht ihn wie ein T-Shirt über den Kopf. Exoten? Keinesfalls. Nach einer kurzen Recherche können wir ziemlich sicher sagen, dass die Gemeinschaft der «Überzieher» gar nicht mal so klein ist. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, meldete sich dann auch noch Gruppe Nummer vier zu Wort. Kein Scherz: Sie zieht den BH wie einen Rock an, also mit den Beinen vorab und dann hoch bis zum Brustkorb.