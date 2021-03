4 Tipps, um unseren Hunger nach Berührungen zu stillen

Wer ist mein «Knuffelcontact»?

Da liegt also eigentlich nichts näher, als dafür zu sorgen, dass man so schnell wie möglich zu Berührungen kommt. Aber wie soll das in Pandemie-Zeiten gehen? «Ich kenne Leute, die sich regelrecht isolieren und aus Angst vor einer Ansteckung niemanden treffen», sagt Cornelia Caviglia. Dabei sei das alles andere als gesundheitsfördernd. «Leider gibt es zu diesem Thema keine offiziellen Leitlinien des Bundes.» In Belgien und den Niederlanden heisst es zum Beispiel, dass jede*r sich einen «Knuffelcontact» zulegen dürfe. Wichtig ist, dass man sich auf einen engen Kreis an Kontakten beschränkt.