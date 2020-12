Stress? Kann man einfach wegkuscheln!

Eigentlich längst nichts Neues. Aber trotzdem immer noch eigenartig. Treffen wir andere, die nicht im selben Haushalt leben, stellt sich die Frage: umarmen oder nicht umarmen? Was früher ungehemmt und natürlich passierte, fällt heute aus oder erfolgt zögerlich. Im dümmsten Fall führt die Umarmung schliesslich zu Folgen. Zu Corona.



Sich Gedanken über eine simple Umarmung zu machen, hat was absurdes an sich. In Pre-Pandemie-Zeiten war sie ein gängiges Hallo, geteilte Freude, ein Ausdruck von Mitgefühl. Und jetzt: Ist sie schüchterne Sitte mit ausgewählten Kontakten. An welche wir uns in einem Jahr wie diesem umso intensiver und ausgiebiger kuscheln sollten. Weil? Bei diesem Vorgang wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet.