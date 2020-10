25 Fragen fürs virtuelle Date:



1. Was verrät mir dein Handy-Hindergrund über dich?



2. Gibt es etwas, was du dir selbst vorlügst?



3. Was versuchst du, dir immer noch selbst zu beweisen?



4. Welches Kompliment kriegst du am häufigsten?



5. Angenommen du müsstest wählen: Würdest du lieber mehr lieben und dafür mehr leiden wollen oder weniger lieben und weniger leiden?



6. Welche Pläne hat dir Corona versaut?



7. Wie würdest du die Erziehung deiner Eltern beurteilen?



8. Wie sieht ein perfekter Tag aus?



9. Ist Nostalgie ein Klebstoff für alte Freundschaften?



10. Wann warst du das letzte Mal einsam?



11. Was macht dich spiessig?



12. Wann wirst du nervös?



13. Welchen Dating-Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?



14. Was hast du zuletzt fotografiert?



15. Welche Fehler verzeihst du am ehesten?



16. Was hat dich so richtig zum Lachen gebracht?



17. Für was ist es jetzt zu spät?



18. Was glaubst du, haben wir gemeinsam?



19. Worauf bist du stolz?



20. Was war dein peinlichstes Erlebnis?



21. Wann hast du dich im Stich gelassen gefühlt?



22. Woran erkennst du, dass eine Beziehung zum Scheitern verurteilt ist?



23. Wo fühlst du dich, abgesehen von deinem Zuhause, daheim?



24. Welches Gesprächsthema langweilt dich?



25. Was ist bei Sex ohne Liebe anders?



Fragen über Fragen: Welche ist eure liebste?