Warum macht man so ein Ding um den 30. Geburtstag?

Emma Watson wurde im Kindesalter durch die Rolle der Hermine Granger in der Harry-Potter-Saga bekannt. Heute 30-jährig hat die britische Schauspielerin in zahlreichen Filmen mitgewirkt, zuletzt im Historiendrama «Little Women». Für ihr Schaffen ist Watson bereits mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet worden. So ist sie unter anderem stolze Preisträgerin des People’s Choice Award 2013 in der Kategorie «Beste Schauspielerin» oder auch des MTV Movie & TV Awards 2017 in der Kategorie «Bester Filmschauspieler». Wenn sie so weitermacht, winkt in Zukunft vielleicht sogar ein Oscar.