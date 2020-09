Warum Verkuppeln besser als Tinder ist

«Be My Quarantine» mit neuem Konzept

Den Daumen auf Tinder schon dumm und dämlich geswipet und nun lieber auf Blind Dates setzen? Das Team von «Be My Quarantine» spielt das Amor-Game weiter. Nur in einem anderen Level: Realität. Und zwar am 23. September in der Zürcher Barfussbar. Aber Achtung, die Plätze für das Dating-Fest sind begrenzt, also schnell anmelden und sich ein Blind Date für den Abend zuweisen lassen!



Wer weder Nicole Richie im Freundeskreis, noch einen Blind-Date-Platz in der Barfussbar hat – das ist kein Supergau. Das ist kein weiterer Grund 2020 zum schlimmsten Jahr ever zu küren. «Be My Quarantine» lehrt uns nämlich zwei wunderbar simple Dinge, die wir vor lauter Swipen und dem Überfluss an Matches womöglich vergessen haben. Erstens: Bauchgefühl. Zweitens: Qualität statt Quantität. Will heissen: In der Lieblingsbar gesteuert vom Bauchgefühl den Crush am Tresen ansprechen. So habens die Generationen vor uns schliesslich auch geschafft. Und früher war eh alles besser. Klingt immerhin 2020 nicht abgedroschen.