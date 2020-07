Das Schöne an Anziehung ist nun eigentlich, dass man gar nichts über sie wissen muss. Funktioniert trotzdem. Aber es kann ja nie schaden, sich selbst zu kennen, zu überlegen, was man anziehend findet, um zu entscheiden, was von all den Dingen für uns persönlich das Wichtigste ist. In der Liebe. Und im Life.