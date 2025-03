Das Gesicht unter der Dusche waschen? Bitte nicht

Ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter

... droht einem, wenn man nicht auf die Forderungen der empfindlichen Gesichtshaut eingeht. Fazit: Das Gesicht bitte nur am Waschbecken reinigen! Denn hier lässt sich die Temperatur besser kontrollieren und perfekt an die Beschaffenheit der Haut anpassen. Wer seinem Gesicht einen besonderen Gefallen tun will, beendet die Reinigung mit einem eiskalten Finish am Lavabo. Das kurbelt die Durchblutung an und lässt die Haut strahlen. So bekommt euer Teint die kalte Dusche, die er verdient – schlichtweg besser dosiert.