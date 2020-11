In den meisten Fällen ist also gegen Sex während der Schwangerschaft nichts einzuwenden. Natürlich gibt es auch gesundheitliche Komplikationen, bei denen Fachpersonen der werdenden Mutter eher vom Geschlechtsverkehr abraten. Am besten sprecht ihr ganz offen mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen über das Thema. Es muss euch absolut nicht peinlich sein, sie sind die Experten und genau dafür da.