«Uns gehts jetzt allen schlecht.»

Natürlich ist es tröstend, wenn das Umfeld nachvollziehen kann, was in einem vorgeht. So weiss man auch, dass man nicht allein ist mit all dem Mist. Damit es aber keinesfalls so aussieht, als würde man den Ernst der Lage nicht erkennen: Bitte die Probleme nicht in Relation zu den eigenen setzen! Mental Health ist kein Wettkampf, den der gewinnt, dem es am schlechtesten geht. Auch wenn alle leiden, hat doch jeder sein eigenes Problem und wertet verschiedene Emotionen und Geschehnisse anders.