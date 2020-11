Zeit für … Hemmungslosigkeit

Wenn die Welle der Lust kommt, ist ein echtes, interagierendes Wesen auf dem Bildschirm doch wortwörtlich – sorry not sorry für den Ausdruck – geiler, als Pornos. Also treiben wir (es und damit) unsere Bildschirmzeit in die Höhe und nehmen uns die Zeit, Neues zu entdecken. Wir wärs mal mit Sexting? Facetime- und Skype-Sex? Oder dem guten, alten Telefonsex? Dank der Technologie sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Ausserdem könnt ihr eure Hemmungen dank der digitale Barriere loswerden. Werdet locker, lasst bisherige Zurückhaltungen fallen und nutzt die Chance, um euch mal anders darzustellen. Solange ihr euch nicht bedrängt fühlt, könnt ihr auch mit Unbekannten Sexuelles austauschen. Versucht einfach mal was Neues.