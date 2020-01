Wünschen wir uns nicht alle mehr Sex in 2020?

Derzeit ist ja Sale und alles ist reduziert. Wie schön wäre es, wenn wir uns einfach eine Bomben-Sex-Flatrate bestellen könnten? Frei wählbar von «How to handle your own klasse Knallkörper» über «Mehr packendes Partner-Paaren» bis hin zu «Rasend viele, reizvolle Rendezvous-Reihen». Leider gibt es das nicht. Ausserdem ist im Leben selten was umsonst oder genau das nicht reduziert, was man gerne hätte. Einsatz ist gefragt. Aber apropos reduzieren – Sex kann so einiges wegzaubern. Stress, Menstruationskrämpfe oder Immunschwäche und natürlich lästige Triebe, die abgebaut werden wollen. Wie viele Partner man dabei hat, spielt eigentlich gar keine Rolle. Egal, ob mehrere, einen oder keinen – Hauptsache ist, wir haben in Zukunft ganz viel ganz guten, einvernehmlichen, gesunden Sex. Wie das geht? So: