Lily Allen möchte, dass wir mehr masturbieren

Fuck you very much

Während Männer in Filmen gemeinsam auf Süssgebäck wichsen, sich klamaukig in Apfelkuchen ergiessen und sich sehnsüchtig in einen Pfirsich drängen, machen Frauen ... nichts. «Weibliche Lust an sich ist ein Tabu. Ein Tabu lässt sich nur dadurch brechen, indem man offen und oft darüber spricht – ohne Scham oder Schuldgefühle», so Lily Allen. Männer verdienen mehr, haben mehr Macht und masturbieren mehr. Im Durchschnitt dreimal so häufig wie Frauen. Ein eklatantes Problem am Frausein ist also nicht die oft diskutierte Thigh Gap, sondern die Masturbation Gap. 34% der Schweizerinnen masturbieren gar nicht. Wir müssen reden. Miteinander. Und ganz dringend mit Lily.