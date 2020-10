Bekommen Männer nun auch noch unsere Orgasmen?

Erster Akt

«Als ich den Arcwave auspacke, fühlt es sich eigentlich an wie bei jedem anderen Technik-Spielzeug. Ich bin irgendwie freudig erwartungsvoll, es gleich auszuprobieren. Zumindest bis ich mich wieder daran erinnere, dass ich gleich meinen Penis in dem Gadget platzieren soll. Irgendwie ist mir die Kombination aus Elektronik in einer Röhre und meinem besten Stück nicht so ganz geheuer – gibt es so etwas wie Platzangst bei Genitalien? Um dem Schlimmsten vorzubeugen, lese ich ausnahmsweise sogar die Bedienungsanleitung (die beunruhigenderweise mit einer Warnung anfängt). Also gut, auf in den Kampf!