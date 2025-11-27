Diese 5 Tricks machen eine Handcreme unverzichtbar

1. Die Handcreme als Make-up-Entferner

Ist euch die Mascara tagsüber verlaufen oder seid ihr beim Auftragen des Lippenstifts über den Rand hinaus geschossen? Keine Panik, eure Handcreme regelt das. Einfach einen kleinen Klecks auf ein Wattestäbchen oder die Fingerspitze geben und damit den Ausrutscher wegputzen – schon seid ihr wieder ready to go. Aber Vorsicht: Wer empfindliche Augenlider hat, sollte mit (parfümierten) Handcremes nicht zu nah ans Auge rücken.