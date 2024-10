Ist euch schon langweilig?

Eine wilde These: Nichts tun ist manchmal goldwert

Wir leben nicht nur im digitalen Zeitalter. Push-Nachrichten jagen uns jede News ofenfrisch auf den Smartphone-Bildschirm, Instagram reibt uns in unerschöpflicher Endlosschleife unter die Nase, was wir mögen, tragen und essen müssen, wohin die nächste Reise gehen soll und dass das Leben aller anderen etwa 3000× spannender ist als unser eigenes. Facebook, TikTok, den Fernseher, das brummende Telefon und die Dating-Apps nicht zu vergessen. Nee, langweilig ist einem im 21sten Jahrhundert eigentlich nie. Und unser Hirn deshalb so verknotet wie das Kabel der Kopfhörer, die wir zum nächsten Gruppen-Call aus der Tasche zerren.