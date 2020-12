10 Fragen, die sich viele nicht stellen trauen

I. Mir tut Sex weh. Was mache ich falsch?

Dr. med. Reto Stoffel: Zahlreiche Ursachen sind möglich: Bei Frauen, die nicht geboren haben, ist die Scheide eher straffer, was auch bei üblicher Penisgrösse zu Schmerzen führen kann. Aber auch die Trockenheit der Scheide durch fehlende Erregung, Infekte oder tiefe Hormonwerte in der Stillphase sowie in den Wechseljahren führen zu Schmerzen beim Intimverkehr. Dagegen kann man etwas tun: Ist der Partner zu gut bestückt, helfen Gleitmittel sowie sanfter und regelmässiger Intimverkehr, bis die Scheide etwas gedehnt ist. Bei trockener Scheide sollte ein Arzt einen Infekt ausschliessen. Sind die Hormonwerte zu tief, können die Schleimhäute mit östrogenhaltigen Cremen oder Zäpfchen aufgebaut werden. Bei fehlender Erregung lieber einmal auf Sex verzichten und sich das nächste Mal ein romantisches Umfeld schaffen, da sonst eine negative Verbindung durch die Schmerzen beim Sex entsteht.