Solange die Schulen und Kindergärten in der Pandemie weiterhin geöffnet bleiben, sei per se keine Auswirkung auf die kindliche Entwicklung zu erwarten, so Roebers. Indirekte Folgen jedoch schon - besonders, wenn die Atmosphäre zuhause leidet. «Kinder sind Seismographen. Wenn die Eltern belastet sind, vielleicht Angst haben, sich zu infizieren, dann können Sie davon ausgehen, dass das auch eine Verunsicherung bei den Kindern zur Folge hat.»