«Vor allem, wenn uns das Virus genau dort angreift, wo wir uns am wohlsten fühlen. In den intimsten Momenten», sagt Professor Peter Walschburger von der freien Universität in Berlin. Mit den intimsten Momenten meint er solche, in denen wir mit unserer Familie zusammen sind, solche mit den engsten Freunden. Dort, wo wir eigentlich die Intuition haben, dass uns nichts passieren kann. Und doch geschieht es genau dort am häufigsten. Man steckt sich an, man steckt an.