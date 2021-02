5 Farben, die eure Outfits optisch teurer pimpen

Burnt Orange

Fröhlich leuchtend bringt die grellste Farbe in unserer Liste jeden Look zum Strahlen. Eine Vorliebe zur Trendfarbe «Burnt Orange», also verbranntem Orange, haben auch Prada, Jacquemus oder Chloé in ihren Winterkollektionen 2021 gezeigt. Der Mix aus lautem Orange und edlem Braun ergänzt den Look um eine gehörige Prise Exzentrik – fällt garantiert auf und sieht besonders elegant zu erdigen Nuancen aus.