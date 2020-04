So bringt uns Covid-19 dazu, viel Geld zu sparen

5. Über die Bücher gehen

Noch ein Spartipp, der sich immer lohnt, aber jetzt umso leichter umsetzbar ist: Nehmt euch ein paar Stunden Zeit und schaut euch die Kontoauszüge der letzten Monate an. Oft verstecken sich da einige Kosten, die mit ein paar Klicks oder einer Mail eliminiert werden können. Zahlt ihr etwa immer noch den Premium-Account bei Netflix, damit ihr und euer Ex gleichzeitig Serien schauen könnt? Habt ihr den Internet-Anschluss eurer alten Wohnung irgendwie nie gekündigt? Und was sind eigentlich die 50 Franken, die da monatlich an eine unbekannte Kontonummer gehen (ehrlich: Ein Anruf bei der Bank steht an!). Glaubt uns: Wir können nachvollziehen, dass der Blick aufs Konto selten eine Aktivität ist, mit der unser Tag total spassig und um Längen besser wird – mit unseren Tipps und etwas Disziplin könnte sich das aber schon bald ändern.