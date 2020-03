Style: «Begegnungen sind die Emotion, an die sich unsere Herzen erinnern», heisst es bei Live Lab. Jetzt sind Begegnungen verboten. Was bedeutet das für euch?

Maximilian Souchay: Die physischen Begegnungen sind zwar verboten, aber die per Telefon oder online nicht. So bleiben wir zwar in Kontakt mit unseren Partnern, Kunden und auch untereinander, aber die Treffen, Events, das physische Zusammensein fällt aus. Wir merken schon jetzt, wie das den Menschen fehlt. Gleichzeitig sehen wir es aber auch als unsere Aufgabe, die nun online stattfindenden Begegnungen ebenso kreativ und spannend zu gestalten, dass sie Emotionen wecken und aktivieren.