Im Moment herrscht in der Schweiz ja Ausnahmezustand aufgrund des Coronavirus. Macht sich das auch direkt in deinem Alltag als Pflegefachmann bemerkbar?

Aktuell bin ich in der Schule. In zwei Wochen werde ich dann wieder täglich im Stadtspital Waid in Zürich arbeiten. Doch ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass es das omnipräsente Thema ist. Logischerweise.