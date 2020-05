Jetzt machen wir den Lebensmitteleinkauf günstiger

1. Kräuter selber anbauen

Basilikum, Oregano, Rosmarin oder Tyhmian: Kräuter machen unsere Gerichte aufregend, frisch und lecker. Wer das Plus an Aroma will, greift zur frischen Variante – doch nur schon ein paar Stiele kosten gut und gerne mal drei Franken. Die Sparvariante ist dabei ganz einfach und bringt uns noch Grün in die Küche: Wir kaufen die Kräuter als Ganzes. Damit sie länger halten als die verpackte Variante, müssen sie allerdings umziehen: Der Topf, in dem sie kommen, ist so klein, dass sie nach kurzer Zeit eingehen. In Kräutererde und einer grösseren Variante wachen sie munter weiter und vor allem immer wieder nach. Ganz umsonst.