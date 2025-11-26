Einfach sparen mit cleveren Einkaufsstrategien

2. Vergleichen

Ja, es kann schon mühsam sein. Aber wer sich die Mühe macht, nicht nur beim Supermarkt um die Ecke, sondern auch beim Discounter vorbeizuschauen, der kann jede Menge sparen. Wichtig ist, dass ihr es an der richtigen Ecke tut: Obst, Gemüse und viele andere Produkte gibt auch zu Niedrigpreisen als Bio-Produkte, bei Fleisch und Eiern lohnt sich ein genauerer Blick aufs Etikett. Die beste Möglichkeit: Alles, was geht, beim günstigen Anbieter holen und am Ende nur noch die fehlenden Produkte nachkaufen. Das kann im Ganzen (je nach Produkten und Menge) schon mal 20 Franken und mehr Unterschied machen. Pro Einkauf versteht sich.