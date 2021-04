Hailey Bieber und Emili Sindlev im grünen Partner-Look

Hailey Bieber ist eine Hälfte des vielleicht coolsten Duos des Jahres. Nein, wir sprechen nicht von ihr und Justin. Wir sind verknallt in Hailey und Maeve Reilly. Hailey und ihre Stylistin. Gemeinsam sorgen die beiden seit Monaten quasi täglich für Looks, die wir uns direkt an sämtliche Online-Inspirationsboards pinnen. Zu denen wir lechzend scrollen, wenn wir mal wieder ratlos vor unseren Schränken stehen oder gierig neuen Stoff in diverse Warenkörbe droppen.

Ihr neuester Streich? Eine Komposition in Limettengrün, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Bestehend aus einem power-schultrigen Blazer von Kwaidan Editions, einem raffinierten Tanktop von Totême, mikroskopisch kleinen Denim Shorts und farblich abgestimmten Accessoires. Yummy!