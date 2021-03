Die coolsten Blazer sind aus Denim – und der Schweiz

Alte Denim-Liebe rostet nicht

Vilchez aber entwirft nicht nur für den Laufsteg. Bringt eine Kundin ihre alten Denim-Schätze vorbei, erfindet er sie neu und verwandelt sie in etwas Einzigartiges – trennt Säume auf, dekonstruiert sie, arbeitet mit Patches, zaubert mit innovativen Veredlungstechniken wie Lasergravur. An der individuellen Rezeptur dieses «Blazer 2.0» brauen Designer und Auftraggeberin in enger Zusammenarbeit, bis Vilchez in seinem Genfer Atelier die perfekt abgeschmeckte Jacke näht und serviert. So darf sich das Label Forbidden Denimeries auch den Kampf gegen das Konzept der Saisonalität in der Mode auf die dunkelblaue Fahne schreiben. Wer braucht schon Trends, wenn er zeitloses, auf den Leib geschneidertes Denim haben kann?