Unsere 3 Favoriten der Mode Suisse Edition 18

Voluminöse Puffärmel, halbtransparente Hemden, mit Fell überzogene Schuhe – alles ausgestellt in einem aufgehübschten luftigen Industriegebäude. In der chicen VN Residency an der Lessingstrasse hingen an Bügeln und Models Designs einer Selektion Schweizer Modemacher*innen. Mit Handykamera in der einen Hand, einem spritzigen Getränk in der anderen und einer Maske im Gesicht schlenderten die Gäste im Showroom von Label zu Label.