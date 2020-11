„Ubichinon-10 ist ein Chinon-Derivat mit lipophiler Isoprenoid-Seitenkette und strukturell verwandt mit Vitamin K und Vitamin E.“ Bitte was?! Genau so haben wir auch reagiert, als wir einer der ersten Erklärungen für Q10 im Internet gelesen haben. Wenn ihr also nicht gerade Bio-Chemiker seid, sagt euch diese Definition wahrscheinlich gleich viel wie uns – nämlich absolut nada. Verstehen müssen wir das gar nicht. Das Ganze geht auch deutlich einfacher: