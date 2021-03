Habt ihr schon ausgerechnet, wann ihr euch impfen lassen könnt? Dass sich die meisten von uns noch etwas gedulden müssen, ist für manche gar nicht so schlimm. Nicht weil sie nicht wollen, sondern weil schon der blosse Gedanke an eine Spritze Panik auslöst. Die Angst kann so ausgeprägt sein, dass manche sogar in Ohnmacht fallen.