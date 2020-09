Good Vibrations – mit Zittern Stress abbauen

Neurogenes Zittern hilft bei Schlafstörungen und Schmerz

Kathrin Fischer gibt Kurse, in denen sie zeigt, wie man neurogenes Zittern anhand der TRE-Methode selber lernen und anwenden kann. «Sicher die beste Selbsthilfe bei Stress und Ängsten, die ich kenne», sagt sie. «Am meisten nützt sie Menschen, die sich von einer längeren Stressphase erholen möchten.» Das heisst konkret bei Symptomen wie Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden oder auch Verspannungsschmerzen in Nacken, Schultern und im unteren Rücken, da die Muskeln permanent angespannt sind. Kathrin Fischer weiss, wovon sie spricht: «Vor einigen Jahren erhielt ich aufgrund von langanhaltenden Knieschmerzen und der Diagnose Arthrose die Empfehlung, das Kniegelenk zu ersetzen. Ich entschied mich dagegen, da ich mir als Körpertherapeutin den Gelenkersatz einfach nicht vorstellen konnte. Mit dem neurogenen Zittern konnte ich die Spannungen im Bein und in der Hüfte immer wieder bearbeiten – bis ich nach 24 Monaten endlich sagen konnte: Ich bin schmerzfrei. Und schmerzfrei bin ich jetzt nach vier Jahren immer noch, trotz Arthrose. Nur wenn ich zu viel arbeite, kommen die Verspannungsschmerzen manchmal wieder. Mit dem neurogenen Zittern habe ich aber das Werkzeug, sofort wieder etwas dagegen tun zu können.»