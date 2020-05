Hör mal, wer da hämmert

Was soll diese Pistole, die Schmerzen wegschiesst?

Was aussieht wie eine Bohrmaschine für den Körper, tut nicht weh, sondern kriminell gut. Das Fitness-Gadget mit dem Bomben-Namen «Theragun» sehen wir in den Sozialen Medien derzeit vermehrt auf berühmte Körper zielen. Hände hoch oder ich ... sage euch, was das Ding mit Schuss so kann und wer es dringend braucht.