Wie entsteht Muskelkater?

Der Irrglaube, dass die Muskeln beim Sport übersäuern und so einen Schmerz in Form von Muskelkater verursachen, wurde bereits vor langer Zeit widerlegt. In Wahrheit entsteht der Schmerz durch feine Risse im Muskel. Gründe dafür gibt es viele. Von ungewohnten Bewegungen bis hin zu enorm hartem Training, bei dem man bis an seine Grenzen geht – Muskelkater tritt schnell auf. Die Fasern der Muskeln wachsen übrigens nicht einfach so wieder zusammen. Sie verdicken sich bei dem Prozess gleichzeitig, damit beim nächsten Mal nicht wieder das Gleiche passiert. Wer also ein und dieselbe Sportart über einen längeren Zeitraum betreibt, wird schnell merken, dass der Schmerz nach dem Training im Laufe der Zeit abnimmt, bis er letztendlich komplett verschwindet.