«Ich habe nur noch geheult»

Nach etwa vier Monaten erlitt sie in den Familien-Ferien in Barcelona eine weitere schlimme Attacke. «Wir waren in einem Restaurant. Ich habe nur noch geheult», erinnert sich Raffa. In diesem Moment habe sie realisiert: «Ich muss etwas machen.» Statt einer gewöhnlichen Sitzung bei einem Psychologen entschied sich die 27-Jährige für einen Hypnotiseur.