Wie uns Exercise Snacks durchs Nachmittagstief bringen

Nein, die Rede ist leider nicht von einem kulinarischen Nachmittagsaufsteller, sondern von einer kleinen Bewegungseinheit. Toll, wenn man also schon mit dem Einschlafen zu kämpfen hat, soll man auch noch Sport treiben?! Genau so ist es. Allerdings in einer stark verkürzter Form. Zehn Minuten reichen nämlich, um euren Körper in Schwung zu bringen. Dafür müsst ihr euch weder in Sportklamotten werfen, noch irgend ein Equipment zu Hause haben.