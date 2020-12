Weshalb Meal Prep auch im Home Office sinnvoll ist

Im Home Office sieht das Ganze etwas anders aus: Morgens schneidet ihr euch schnell ’ne Scheibe Brot ab, mittags holt ihr euch das raus, was der Kühlschrank gerade so hergibt und abends gross kochen mögt ihr nach einem strengen Arbeitstag auch nicht mehr. Stattdessen esst ihr viel zwischendurch und versucht euch mit der Hilfe von Guetzli und Snacks aus dem Nachmittagstief zu holen. Stimmts? So geht es momentan so einigen. Zudem kommen wir kaum mehr aus den eigenen vier Wänden raus und bewegen uns dadurch deutlich weniger als noch vor ein paar Monaten. Dabei ist eine gesunde Ernährung so wichtig – in Zeiten von Corona erst recht. Sie ist essenziell für unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden. Die falsche Ernährung kann zu Leistungstiefs, Heisshungerattacken oder Mittagsmüdigkeit führen, auf Dauer sogar unser Immunsystem anfällig machen.