Wie Netflix uns bei Entscheidungsmüdigkeit helfen will

Netflix will Entlasten

Das klingt jetzt alles erstmal traumhaft bequem und unkompliziert. Doch so einfach ist das nicht. Leider. Sind nämlich die Möglichkeiten grenzenlos, so erwarten uns gleichzeitig auch grenzenlos viele Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Welchen Film sollen wir schauen? Ziehen wir uns noch eine Folge rein? Oder sollten wir langsam schlafen? Und was ist, wenn wir einen langweiligen Film auswählen und stattdessen etwas viel Cooleres verpassen? Fragen über Fragen. Aber keine Sorge: Netflix will uns aus der Patsche helfen. Oder zumindest den Franzosen und Französinnen. Die testen nämlich gerade «Netflix Direct», einen ganz herkömmlichen, linearen Fernsehkanal, der den Abonnenten seit Anfang November zur Verfügung steht. Laut dem Tagesanzeiger schreibt Netflix in der Medienmitteilung: «Vielleicht sind Sie nicht in der Stimmung, sich zu entscheiden, oder Sie möchten einfach von etwas Neuem überrascht werden.» Ups, da habt ihr uns eiskalt erwischt. Denn in der Stimmung zum Entscheiden, sind wir momentan überhaupt nicht.