«Die Herausforderung, parallel Journalistin, alleinerziehende Mutter, Troubleshooter und neuerdings noch Lehrerin und IT-Spezialistin zu sein, ist enorm. Während ich arbeite, geben sich meine beiden Jungs aufs Dach, machen Seich oder facetimen mit ihren Freunden. Morgens ist Schulprogramm angesagt, abends töpfern wir, malen Corona-Viren mit Wasserfarbe oder spielen Karten. Zwischendurch drehe ich ziemlich am Rad und herrsche meine Kinder an, aber dann wiederum ist es auch schön, so intensiv es auch ist. Ihnen geht’s gut, sie haben gute Laune – die Situation kommt ihnen als Stubenhocker (noch) entgegen. Zwischendurch schicke ich sie zum Fussballspielen raus, aber nicht in den Innenhof, aus Rücksicht vor den Kindern, die nicht raus dürfen. Eingefahren ist mir, als mein 6-Jähriger letzthin sagte, dass er Angst habe. Grund: ‹Weil du vielleicht stirbst, Mama.›» Anna, 39