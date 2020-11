Leidet Generation-Tinder an Bindungsunfähigkeit?

Mittlerweile wird sogar aus dem Single-Sein ein kommerzielles Event gemacht: 2009 hat die chinesische Online-Plattform Alibaba den 11. November zum Singles Day ernannt. Ein Äquivalent zu Black Friday und Cyber Monday. Mit anderen Worten: Ein Rabatt-Paradies für Konsumwillige. Wer am Singles Day seine Unabhängigkeit zelebrieren will, schenkt sich selbst zum Beispiel ein Buch von Orell Füssli – dort gibts 20 Prozent. Eher in Frust-Shopping-Laune, weil man sich immer noch nicht binden kann oder will oder vielleicht soll? Dann bitte: ebenfalls zuschlagen.



Bevor wir Kummer aber mit hübschen Dingen verdrängen: Wieso können oder wollen oder vielleicht sollen wir uns den eigentlich nicht binden? Dieser Frage hat Autor Michael Nast ganze 240 Seiten gewidmet. Die einzelnen Kapitel in «Generation Beziehungsunfähigkeit» tragen Titel wie «Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden», «Tut mir leid, wenn ich eure Erwartungen nicht erfülle – aber meine sind mir wichtiger», «In der StayFriends-Welt». Im Gespräch mit dem Magazin Spiegel vergleicht Nast Dating-Apps mit Online-Shops.