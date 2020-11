(Wie) Kann aus Liebe Freundschaft werden?

Warum ist eine Freundschaft mit dem/der Ex sinnvoll?

Habt ihr gerade eine Trennung hinter euch, kommen häufig Verlustängste und die Panik vor dem Alleinsein auf. Allerdings solltet ihr darüber nachdenken, ob und wie ihr eure*n Ex weiterhin als Teil eures Lebens sieht. Falls ihr nach wie vor ein rein menschliches Interesse an der anderen Person habt, könnt ihr laut Dania Schiftan auf guter Basis eine Freundschaft aufbauen: «Man hat den Menschen ja aus bestimmten Gründen geliebt. Warum also sollte man auf diese Qualitäten verzichten?»