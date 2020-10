Von wegen BFF

Wie geht man mit Eifersucht in Freundschaften um?

Auch wenn wir es nur ungern zugeben: Manchmal sind wir eifersüchtig. Und neidisch. Und das nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in Freundschaften. Glücklicherweise wissen wir, was in so einem Fall zu tun ist.