So tickt Kamala Harris’ grosse Liebe

Wer ist der Mann, der als «Second Gentleman» an der Seite der ersten Vizepräsidentin der USA in die amerikanische Geschichte eingehen wird? Als Sohn jüdischer Eltern wird Douglas Emhoff am 13. Oktober 1964 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren – und ist somit genau sieben Tage älter als Kamala Harris. Aufgewachsen in New Jersey zieht er mit 17 nach Kalifornien, wo er Jura studiert. Heute ist er Anwalt und Partner eines Rechtsberatungsunternehmen mit Sitz sowohl in Kalifornien als auch in Washington D.C. – ganz schön praktisch.