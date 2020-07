«Eine offene Beziehung erfordert sehr viel Zeit»

Frau Schiftan, in diesen Tagen war die Ehe von Schauspieler Will Smith in den Schlagzeilen. Seine Frau, Jada Pinkett Smith, soll eine Affäre gehabt haben, die er duldete. Warum sorgt eine solche Meldung überhaupt für Gesprächsstoff?

Ganz einfach, weil «Sex sells». Sobald es um die Sexualität geht, sind die Leute aufgeregt. Dass etwa Paare Sex ausserhalb ihrer Beziehung haben, erregt unsere Gemüter auf zwei Arten – es erzeugt Spannung und Neugier, aber auch Ablehnung. Auch im Jahr 2020 leben die allermeisten Leute in einer monogamen Beziehung. In ihren Augen ist diese Beziehungsform das Mass aller Dinge. Sobald sich Menschen abseits dieser vermeintlichen Norm bewegen, führt das in der Gesellschaft zu einer Beunruhigung und animiert zur Diskussion.