Wie ihr mit LISS-Workouts fit werdet

Habt ihr schon mal was von HIIT gehört? Genau, das sind die Trainings, die auf kurze und hochintensive Intervalle abzielen – euch also in kürzester Zeit so richtig aus der Puste bringen. LISS-Workouts, also sogenannte Low Intensity Steady State Trainings, sind genau das Gegenteil davon. Konkret handelt es sich dabei um ein Workout für das Herz-Kreislaufsystem, das zwar mit nicht so intensiven, dafür langen Einheiten Fettpölsterchen den Kampf ansagt. Was ihr dazu braucht? Viieel Zeit. Denn eine Trainingseinheit geht normalerweise zwischen 30 und 60 Minuten, kann aber auch bis zu zwei Stunden dauern. Wie ihr diese Zeit rumbringt, ist allerdings euch überlassen. Von Joggen, über Wandern und Radfahren bis zu Schwimmen ist alles erlaubt, was euren Herz-Kreislauf in Schwung bringt. Während des Trainings darf eure maximale Intensität aber lediglich 60 Prozent betragen, sodass ihr das Tempo durchgehend halten könnt. Pausen könnt ihr also direkt knicken! Dafür könnt ihr jedes LISS-Training eurer Konstitution anpassen, mit Zeit und Intensität spielen und je nach Bedürfnis die Sportart variieren.