Warum Sport manchmal besser hilft als Medizin

Bewegung senkt das Krebsrisiko

Die gesundheitlichen Folgen sind beachtlich: 2,5 Stunden pro Woche laufen mit gutem Tempo vermindern das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken um 52 Prozent. Zehn Stunden pro Woche körperliche Aktivität reduzieren das Risiko, an Herz-Kreislauf-Störungen zu erkranken um 35 Prozent. Regelmässiges Training reduziert Rückenschmerzen um die Hälfte. Und gekoppelt an eine gesunde Ernährung und Rauchverzicht senkt es die Krebsgefahr um 40 Prozent.